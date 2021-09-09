Роспотребнадзор не стал увеличивать зрительскую квоту на ближайшие матчи «Спартака»

Москва, 9 сентября. Столичный Роспотребнадзор оставил неизменным количество зрителей на матчах «Спартака».

Матчи столичного «Спартака» с подмосковными «Химками» и польской «Легией» на стадионе «Открытие Банк Арена» смогут посетить не более трех тысяч зрителей. Об этом журналистам издания «Чемпионат» рассказали сотрудники пресс-службы красно-белых.

Матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками» пройдет 11 сентября. Спустя четыре дня столичный клуб примет «Легию». Эта встреча станет для «Спартака» первой на групповом этапе Лиге Европы. До этого красно-белые обращались в Роспотребнадзор с просьбой увеличить зрительскую квоту на ближайшие матчи, которые состоятся на «Открытие Банк Арене».

Ранее «Зенит» обратился в ФИФА и УЕФА с просьбой разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо. Бразильские игроки были отстранены от участия в матчах.