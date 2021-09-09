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Врач-гинеколог Адамян посоветовала женщинам рожать до 30 лет

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:35
Общество
Врач-гинеколог Адамян посоветовала женщинам рожать до 30 лет
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Оптимальный возраст для рождения первого ребенка находится в промежутке от 19 до 30 лет, заявила академик РАН, акушер-гинеколог Лейла Адамян.

Порядка 350-400 тыс. яйцеклеток насчитывается в женском организме к моменту полового созревания. Женщина готова к беременности и родам примерно к 20 годам. В том возрасте организм наиболее стрессоустойчив и лучше всего переносит такое состояние. По мнению Адамян, первые роды должны пройти до 30 лет.

«Известно, что наилучшее качество яйцеклеток - от 19 до 30 лет. В это время у них минимальное количество поломок, дефектов, изменений. Организм наиболее устойчив ко всем невзгодам», — уточнила она в комментарии «Российской газете».

Секс во время беременности может быть противопоказан или, напротив, рекомендован. Основанием для запрета проникновения пениса во влагалище может быть опыт преждевременных родов или выкидышей у женщины. В то же время половые контакты считаются очень полезными для будущих мам в третьем триместре.

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