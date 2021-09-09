Самый старый самец пингвина Гумбольдта в мире умер в зоопарке Орегона

Пингвин Гумбольдта по кличке Мочика — «ребенок 90-х». Всю свою жизнь он радовал посетителей зоопарка в Орегоне. Мо лично познакомился с тысячами гостей зверинца и был всеобщим любимцем.

Тридцатилетний юбилей долгожителя справляли всем зоопарком. Преклонные годы птицы сопровождались ухудшением здоровья: за свою долгую жизнь пингвин заработал катаракту и плохо ходил из-за двустороннего артрита бедер. Несколько дней назад сотрудники зоопарка с прискорбием сообщили, что приняли непростое решение усыпить тяжелобольную птицу. Так, прожив по человеческим меркам почти 110 лет, скончался самый старый представитель этого вида.

Пингвины Гумбольдта находятся на грани исчезновения. Всего в природе насчитывается около 10 тысяч особей. С каждым годом из-за деятельности человека их численность сокращается.