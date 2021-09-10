Подмосковное Ступино удостоено звания «Город трудовой доблести»

Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин распорядился присвоить подмосковному Ступино почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующее распоряжение глава государства озвучил в ходе заседания организационного комитета «Победа», сообщает издание «Вести Подмосковья». Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, добавил он.

«Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». <...> По праву гордиться своими земляками смогут и в подмосковном Ступино, где в годы войны выпустили свыше 27 тысяч авиационных винтов и 7 тысяч тонн алюминиевого листа для самолетов», — сказал глава государства.

Помимо Ступино, почетное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 10 населенным пунктам в других регионах страны.

Ранее ФАН сообщал о присвоении звания Героя России посмертно главе МЧС Евгению Зиничеву. Глава ведомства погиб при исполнении служебных обязанностей во время межведомственных учений в Норильске.