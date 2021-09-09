Эксперт объяснил, как Железняк попал в управление фондом Навального в США

Нередко проекты, которые направлены против идеологических и политических противников Запада, иностранные спецслужбы стараются финансировать «руками и деньгами» резидентов соответствующих стран. Такое мнение выразил политолог Николай Стариков, комментируя появление беглого банкира Александра Железняка в составе руководства Anti-Corruption Foundation (AFC).

Один из руководителей ФБК — участник ОПГ

Ранее телеканал RT опубликовал расследование, из которого стало известно, что у ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc.

Организацию возглавляют бывший глава сетки штабов Алексея Навального (структурное подразделение ФБК; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Леонид Волков и экс-директор ФБК Владимир Ашурков. Оба оппозиционера объявлены российскими правоохранителям в международный розыск. Волкова ищут по обвинению в вовлечении подростков в незаконные протестные акции, а Ашуркова — за хищение 10 млн рублей при сборе пожертвований в пользу Навального.

Среди руководителей AFC также числится бывший совладелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк. Он покинул Россию на фоне возбужденного уголовного дела о хищении 28 млрд рублей. По версии Следственного комитета, в данном случае речь идет об участнике организованной преступной группы, в которой также присутствовал еще один основатель «Пробизнесбанка», — Сергей Леонтьев. В результате их действий кредитное учреждение потерпело ущерб на сумму 4 млн евро. Железняк объявлен в международный розыск.

Как Железняк связался с соратниками Навального

Присутствие Железняка в руководительском составе Anti-Corruption Foundation вызывает вопросы. До сих пор беглый банкир не связывался с представителями ликвидированного ФБК в публичном пространстве. Более того, соратники Навального ни разу не упоминали его в контексте сотрудничества или какой-либо иной деятельности.

Так, в беседе с корреспондентом ФАН публицист и политолог Николай Стариков объяснил, что экс-руководитель «Пробизнесбанка» после побега из РФ мог быть завербован иностранными спецслужбами.

«Наши англосаксонские соседи по планете — ребята очень прагматичные. Поэтому каждый проект, направленный против своих противников, они стараются финансировать руками и деньгами кого-то из той самой страны, против которой они направлены. Причем действуют по весьма незатейливой и одинаковой схеме: находят какого-нибудь проворовавшегося банкира или бизнесмена, который убежал в Лондон, далее в ходе задушевной беседы становится понятно: либо он финансирует тот проект, про который они говорят, либо он будет лишен ВНЖ, всех денег или возможности ими пользоваться», — считает он.

Таким образом, в сетке старых антироссийских проектов, в том числе связанных с Навальным, появляются новые лица, и Железняк не стал исключением. При этом одним из мотивов, движущих банкиром, может быть стремление получить защиту от экстрадиции или иные гарантии безопасности.

«Разобраться в этой банке с пауками крайне сложно, тем более что находится она в комнате без света. Но когда среди «руководителей-навальнистов» появляется новая персона, то это, конечно, странно. Странно, что, находясь за рубежом, какой-то беглый банкир вдруг пропитался некими идеями и решил пожертвовать часть из похищенных миллиардов на дело «в войне за все хорошее и против всего плохого». Это значит, что в определенную структуру внедрили уже имеющуюся «навальнистскую матрешку», — резюмировал Стариков.

31 августа фонд Навального объявили официально ликвидированным. В Федеральной налоговой службе сообщили, что все счета НКО будут пущены на погашение ее долгов. Кроме того, СМИ неоднократно обращали внимание, что структуры Навального получали иностранное финансирование и работали в интересах находящихся за пределами России миллиардеров.

Например, в открытых источниках указывалось, что 78% донатов в ФБК вносили проживающий в США меценат Борис Зимин, сбежавший в Великобританию бизнесмен Евгений Чичваркин, а также сами сотрудники ФБК. В частности, Чичваркин признался, что нередко ему приходится выступать в качестве посредника при переводе денег от «крупных капиталистов».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.