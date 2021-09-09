В анализах Навального в «Шарите» были обнаружены психоактивные вещества

Член бригады немецких врачей, принимавших участие в транспортировке Алексея Навального в августе 2020 года в Берлин, доктор Филипп Джейкоби предполагает, что осужденный в РФ оппозиционер мог на регулярной основе принимать препараты, содержащие литий, а также психоактивные вещества из группы бензодиазепинов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Джону Хелмеру.

Результаты обследования «берлинского пациента»

По словам Джейкоби, он обратил внимание на несколько достаточно необычных показателей в протоколе медицинского исследования крови и мочи Навального, проведенного сразу по его прибытии в берлинскую клинику «Шарите». Соответствующие данные также были опубликованы в материале научного журнала Lancet, посвященному отравлению оппозиционера.

Джейкоби был одним из соавторов отчета для Lancet. Он рассказал, что в Германии у специалистов возникли вопросы относительно результатов анализа биологических жидкостей «берлинского пациента». По словам доктора, он не знает, как в крови и моче основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) могли оказаться такие вещества, как литий, диазепам, темазепам и другие психоактивные вещества.

«Я понятия не имею, откуда взялись литий или бензодиазепины. Может быть, он принимал его ежедневно», — поделился доктор Джейкоби.

Психоактивные препараты

Препараты лития входят в группу нормотимитиков (психотропные лекарственные средства). Их основное свойство — способность стабилизировать настроение у психически больных пациентов, прежде всего имеющих аффективные расстройства. Кроме того, они могут снижать раздражительность, вспыльчивость, импульсивность и дисфорию. Помимо прочего, препараты применяются при тяжелых и резистентных депрессиях, а также для профилактики и лечения аффективных нарушений у больных хроническим алкоголизмом. Интересно, что чаще всего в подобной медицинской практике встречаются лекарства на основе карбоната лития — соли, которая эффективна только в высоких дозировках и к тому же токсична, что связано с риском побочных действий.

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Относящиеся к классу бензодиазепинов препараты по большей части являются транквилизаторами (анксиолитиками) — средствами, снимающими тревогу и страх. Они входят в широкую группу депрессантов. Традиционно применяются для лечения и снятия симптомов психических беспокойств, возбуждения, бессонницы, а также синдрома физической зависимости, возникающего в результате длительного употребления некоторых лекарств и психоактивных веществ. Такая зависимость способна развиться при алкоголизме, а также употреблении барбитуратов, опиоидов, ряда антидепрессантов и бензодиазепинов.

В крови Навального немецкие врачи обнаружили диазепам — широко применяемое в медицине лекарственное средство, обладающее седативным и противотревожным действием, используется и для лечения алкогольной зависимости. Он способен усилить эффект снотворных, нейролептических и наркотических препаратов, а также алкоголя. Длительный прием может привести к привыканию.

Еще один препарат, выявленный в результате исследования биологических жидкостей Навального, — темазепам. Он относится к седативным средствам бензодиазепинового ряда и используется при нарушениях сна. Это лекарство имеет ограничения к применению при нарушениях функций печени и почек, а также депрессии. При передозировке характерны сонливость, дезориентация, угнетение рефлексов, неразборчивая речь. Также возможна кома, угнетение дыхания и гипотензия (снижение артериального давления более чем на 20% от обычных значений).

О чем не сказали немецкие эксперты

Примечательно, что в публикации Lancet наличие лития, бензодиазипинов и других веществ не упоминается. Видимо, зарубежные специалисты предпочли не обращать внимание на это и сосредоточились на версии с «отравлением». Это выглядит достаточно странно, учитывая возможные побочные эффекты от чрезмерного употребления данных препаратов.

«Токсикологический анализ и скрининг на наркотики в образцах крови и мочи, полученных при поступлении в отделение интенсивной терапии в «Шарите», выявили несколько лекарственных препаратов, включая атропин, которые мы отнесли к предыдущему лечению», — говорится в материале Lancet.

Между тем передозировка некоторыми веществами из группы бензодиазепинов, согласно данным из открытых источников, может привести к крайне тяжелым последствиям, схожим с симптомами основателя ФБК, зафиксированными в августе 2020 года.

Ранее ФАН рассматривал несколько достаточно логичных версий, связанных с «отравлением» Алексея Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.