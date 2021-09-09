Путин рассказал о предстоящих договоренностях России и Белоруссии

Москва, 9 сентября. Договоренности России и Белоруссии, к которым планируется прийти, не связаны с политической ситуацией в двух странах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 9 сентября. Российский президент предложил Лукашенко дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран.

«Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, Путин и Лукашенко не планируют подписывать документы по итогам встречи, однако проведут пресс-конференцию по результатам переговоров. Лидеры РФ и Белоруссии намерены обсудить двусторонние отношения, а также поговорить об афганском вопросе.