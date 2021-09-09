Замглавы МЧС Дагестана Олег Халилов скончался на 62-м году жизни

Махачкала, 9 сентября. Заместитель начальника МЧС Дагестана Олег Халилов умер в возрасте 61 года. Соответствующая информация появилась на сайте Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

Он ушел из жизни после непродолжительной болезни. Коллеги Халилова выразили соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

«После непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, наш коллега, заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (по антикризисному управлению) Олег Джабраилович Халилов», — говорится в заявлении.

Олег Халилов родился в 1960 году. Он окончил Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище имени А.И. Плиева, а после обучения прошел службу в Дальневосточном военном округе.

Накануне, 8 сентября, трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев при исполнении служебного долга. Он пытался спасти жизнь режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях, когда тот поскользнулся и упал с края обрыва. Зиничев прыгнул к нему на помощь, но разбился о выступающий камень.