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Замглавы МЧС Дагестана Олег Халилов скончался на 62-м году жизни

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:25
Происшествия
Замглавы МЧС Дагестана Олег Халилов скончался на 62-м году жизни
05.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по республике Дагестан

Махачкала, 9 сентября. Заместитель начальника МЧС Дагестана Олег Халилов умер в возрасте 61 года. Соответствующая информация появилась на сайте Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

Он ушел из жизни после непродолжительной болезни. Коллеги Халилова выразили соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

«После непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, наш коллега, заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (по антикризисному управлению) Олег Джабраилович Халилов», — говорится в заявлении.

Олег Халилов родился в 1960 году. Он окончил Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище имени А.И. Плиева, а после обучения прошел службу в Дальневосточном военном округе.

Накануне, 8 сентября, трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев при исполнении служебного долга. Он пытался спасти жизнь режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях, когда тот поскользнулся и упал с края обрыва. Зиничев прыгнул к нему на помощь, но разбился о выступающий камень.

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