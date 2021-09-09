Политолог Дзермант: экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией

Санкт-Петербург, 9 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров будут обсуждать вопросы интеграции, которые важны для белорусской экономики.

Такое мнение высказал белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». И хотя тема беседы касалась проведения российско-белорусских маневров «Запад-2021», которые стартовали сегодня, не обошлось без обсуждения проходящей встречи лидеров двух государств.

Политолог считает, что текущие переговоры являются ключевыми перед подписанием союзных программ. В пресс-службах обоих лидеров указывали, что все имеющиеся вопросы, касающиеся Союзного государства, будут обсуждаться именно президентами. Эксперт напомнил, что союзные программы, которые Москва и Минск планируют заключить, существенно сблизят два государства в сфере экономики. И этот момент крайне важен для Белоруссии.

«Для Белоруссии это необходимо, потому что санкционное давление будет чувствоваться и нужно купировать новые риски. А как? Только через дальнейшую интеграцию с Россией. Это для Белоруссии единственный мощный фактор, чтобы поддерживать экономику», — заявил Дзермант.

Публицист также считает, что Лукашенко может поднять в ходе переговоров афганский вопрос, так как, по мнению белорусского лидера, он важен для безопасности республики и других стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Стоит отметить, что недавно состоялись переговоры премьер-министров Белоруссии и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, на которых рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.