Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 18:48
18:40
Общество
«Заставляет переосмыслить»: актер Дахненко посоветовал посмотреть фильм «Солнцепек»
18:37
Технологии
Российские космонавты Новицкий и Дубров приступили к шестичасовому выходу в космос
18:37
Происшествия
Подозреваемый в организации заказных убийств через даркнет арестован на два месяца
18:35
Политика
Лукашенко назвал русских и белорусов народом «от одного корня»
18:35
Спорт
Роспотребнадзор не стал увеличивать зрительскую квоту на ближайшие матчи «Спартака»
18:35
Общество
Врач-гинеколог Адамян посоветовала женщинам рожать до 30 лет
18:26
Политика
Путин рассказал о предстоящих договоренностях России и Белоруссии
18:23
Происшествия
Замглавы МЧС Дагестана Олег Халилов скончался на 62-м году жизни
18:23
Политика
Политолог Дзермант: экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией
18:22
Спорт
Президент пляжного ФК «Кристалл» Борисов назвал оптимальный вариант с покупкой легионеров
Все новости

Политолог Дзермант: экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией
Политика
Политолог Дзермант: экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Санкт-Петербург, 9 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров будут обсуждать вопросы интеграции, которые важны для белорусской экономики.

Такое мнение высказал белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». И хотя тема беседы касалась проведения российско-белорусских маневров «Запад-2021», которые стартовали сегодня, не обошлось без обсуждения проходящей встречи лидеров двух государств.

Политолог считает, что текущие переговоры являются ключевыми перед подписанием союзных программ. В пресс-службах обоих лидеров указывали, что все имеющиеся вопросы, касающиеся Союзного государства, будут обсуждаться именно президентами. Эксперт напомнил, что союзные программы, которые Москва и Минск планируют заключить, существенно сблизят два государства в сфере экономики. И этот момент крайне важен для Белоруссии.

«Для Белоруссии это необходимо, потому что санкционное давление будет чувствоваться и нужно купировать новые риски. А как? Только через дальнейшую интеграцию с Россией. Это для Белоруссии единственный мощный фактор, чтобы поддерживать экономику», — заявил Дзермант.

Публицист также считает, что Лукашенко может поднять в ходе переговоров афганский вопрос, так как, по мнению белорусского лидера, он важен для безопасности республики и других стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Стоит отметить, что недавно состоялись переговоры премьер-министров Белоруссии и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, на которых рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Дзермант: экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией
путин россия белоруссия лукашенко медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru