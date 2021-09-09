Альтруизм России против «Большой фармы»: Онищенко о саммите по COVID-19 с Байденом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на идею президента США Джо Байдена провести международный саммит по борьбе с COVID-19, на котором планируется, в частности, обсудить проблему доступа разных стран к вакцинам от коронавируса. Ранее авторитетное издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Белый дом планирует предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам вакцинации.

Ожидается, что саммит пройдет в третьей декаде сентября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя некоторые страны уже получили от администрации США соответствующие уведомления, официальные приглашения еще не разосланы. Пока неизвестно, будет ли на эту встречу приглашена Россия, отмечает ТАСС.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что инициатива Байдена разумная и заслуживает всяческой поддержки, а нашей стране есть что сказать по этому поводу. В беседе с ФАН Онищенко напомнил, что пандемия продолжается уже второй год, многие государства достигли серьезных успехов в вакцинации, но доступность вакцин для бедных стран пока крайне низкая.

«Помните, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагала развитым странам отказаться от ревакцинации, хотя и не слишком настойчиво, а высвободившиеся дозы — отправить бедным странам? — напомнил Онищенко. — Отмечу, Россия изначально предлагала странам, которые имеют свой биотехнологический комплекс, бесплатно получить от нас технологию производства российских вакцин на своем оборудовании. Именно так поступила, например, Индия, где выпускают под своим брендом российскую вакцину».

Однако западные фармацевтические гиганты (которых называют «Большая фарма» с легкой руки британского врача и ученого Бена Голдакра, автора книги о мировом заговоре фармкомпаний), отказались следовать примеру России и не поддержали эту инициативу, посетовал Онищенко.

«Альтруизм России — против «Большой фармы», — говорит собеседник ФАН. — Нетрудно догадаться, что наш альтруистический подход оказался неприемлем для крупных транснациональных фармацевтических гигантов, которые сегодня делят рынок вакцин. Западные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы передавать свои технологии бедным странам. «Большая фарма» хочет все производить и продавать сама, чтобы ни с кем не делиться сверхприбылями. Это и есть разная ментальность, разное понимание того, что такое гуманизм, и это подчеркивает пропасть между нами и ними. Запад, который никому не хочет отдавать свои технологии, день и ночь призывает к гуманизму, твердит о правах человека. Но при этом на Западе забывают, что права человека — это в том числе право получить вакцину, чтобы не заболеть и сохранить жизнь».

Федеральное агентство новостей /

Так что на саммите, который планирует Байден, будет о чем поговорить, отмечает Онищенко. Собеседник ФАН также напомнил о спорах по поводу возможного искусственного происхождения возбудителя COVID-19.

«Думаю, даже если какая-то утечка и имела место, это никогда не будет доказано, в первую очередь, как я уже говорил, по вине США, торпедировавших создание механизма контроля за соблюдением Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Полагаю, настало время вернуться к разработке соответствующих юридически значимых международных механизмов, чтобы взять под контроль как возможные будущие пандемии, так и различные лаборатории, где изучают опасные возбудители. Мы все должны нести ответственность за то, каким будет наш мир. И России есть что сказать по этому поводу», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

С начала пандемии COVID-19 всего в мире заразилось более 222 млн человек; скончались примерно 4,6 млн заболевших, у которых был выявлен коронавирус. Темпы вакцинации во многих странах заметно отстают от желаемого, наихудшие показатели фиксируются в развивающихся странах африканского континента.