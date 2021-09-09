Президент пляжного ФК «Кристалл» Борисов назвал оптимальный вариант с покупкой легионеров

Санкт-Петербург, 9 сентября. Президент пляжного футбольного клуба «Кристалл» Олег Баринов уверен, что без легионеров любой вид спорта вряд ли обойдется. Однако трансфер легионеров должен строго регулироваться.

Россияне в третий раз стали чемпионами мира по пляжному футболу. В решающем матче, который состоялся 29 августа, российские спортсмены обыграли Японию со счетом 5:2. Петербуржец Юрий Крашенинников, выступающий за ФК «Кристалл», сделал дубль и стал героем встречи. Еще один футболист «Кристалла» — Артур Папоротный — был признан одним из лучших игроков ЧМ.

Президент «Кристалла» Олег Баринов назвал футбольный клуб «сборной мира», за которую теперь будут выступать трехкратные чемпионы. Он обратил внимание, что в отличие от большого футбола в пляжном налажен оптимальный вариант трансфера легионеров. Как объяснил Борисов, важны и сами легионеры и лимит на их трансфер.

«Большое количество легионеров — не очень хорошо, ведь тогда не будет места в команде для российских ребят», — объяснил президент «Кристалла» во время пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот».

Три иностранных футболиста — идеальный вариант для команды по пляжному футболу, уверен Баринов. По его словам, легионеры вносят зрелищность в игру, а также во время тренировок они обмениваются знаниями и мастерством с российскими игроками.

Недавно футболист сборной России Кирилл Романов в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, рассказал, какие перспективы у пляжного футбола в России.