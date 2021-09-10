Военный эксперт рассказал, почему в Европе никому не нужна сильная армия Украины

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал ФАН, почему Украине никогда не стать самой мощной армией в Европе, как об этом заявлял ранее экс-президент Петр Порошенко, а также не стать членом НАТО, хотя это закреплено в Конституции Украины.

В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский этим летом говорил, что если Запад не поможет Киеву с Донбассом, то украинской армии придется стать «самой мощной с точки зрения техники и войск в Европе». С того момента ничего не изменилось, поэтому все это выглядит вдвойне смешно, особенно на фоне тех 60 млн долларов, что США недавно решили выделить Киеву на военные нужды страны во время визита Зеленского в Белый дом и встречи с Джо Байденом.

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«Врать и воровать — не мешки таскать. У Украины не может быть самая мощная армия в Европе по одной простой причине — у страны нет оборонной промышленности, поскольку она ликвидирована. Нет судостроительной промышленности, в связи с чем она не в состоянии делать свои корабли, поэтому сейчас она воюет на резиновых лодках, которые ей подарили США. У них нет авиационной промышленности. Предприятие "Антонов" всегда выпускало гражданские самолеты — на Украине никогда не делали боевые самолеты. У государства нет ракетной промышленности, рухнул завод "Южмаш" — он больше не выпускает стратегические ракеты и не занимается ими. Даже танковая промышленность рухнула, и теперь на Украине не в состоянии серийно делать танки, поскольку разорваны все кооперативные связи с Россией. Да, у них есть несколько десятков танков "Оплот", но это всего лишь несколько десятков. Многие вещи на Украине не делали никогда и не делают сегодня, поэтому говорить о самой сильной армии Европы, по сравнению с французской или с немецкой, я уже не говорю об английской армии, — это просто смешно до колик в животе», — заявил Виктор Литовкин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также эксперт высказался по поводу будущих перспектив украинской армии. Он отметил, что ВСУ вряд ли будут развиваться в лучшую сторону — их ждет только деградация.

«Да, какие-то страны будут помогать и поставлять свою технику, но, понимаете, никому в Европе не нужна сильная Украина. Я говорил о разрушенной украинской оборонной промышленности, а почему она разрушена? Да потому, что европейским оборонным предприятиям и военно-промышленному комплексу не нужны конкуренты. Поэтому они с удовольствием делали все, чтобы на Украине все это рухнуло. А ведь когда-то у нее была действительно очень мощная оборонная промышленность. Да, украинскую армию будут понемногу укреплять, чтобы она воевала в Донбассе и оставалась для России неким раздражающим фактором, раной, которую постоянно ковыряют. Поэтому Украину будут снабжать не очень мощным оружием и внушать ей мысли, впрочем, она и сама себя будет обманывать, что ВСУ в состоянии завоевать Донбасс. Но там живут люди с российскими паспортами, и Россия никогда не бросит своих граждан — она всегда будет их защищать», — подчеркнул собеседник издания.

Виктор Литовкин уверен, что для Украины это бессмысленное занятие. Также он считает, что для Киева было бы разумным ходом отказаться от Крыма и тех районов Донбасса, которые сегодня не подчиняются ему. Ведь тогда, чисто в теории, это могло бы помочь Украине вступить в НАТО. Однако в Альянс ее не захотят принять, поскольку никому не нужна Украина, которая будет провоцировать НАТО на реальную войну с Россией, констатировал эксперт.

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