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Силовики задержали захватившего отделение «Банка Грузии» мужчину

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:19
Происшествия
Силовики задержали захватившего отделение «Банка Грузии» мужчину
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Кварели, 9 сентября. Напавший на «Банк Грузии» мужчина задержан, сообщили в МВД республики. Его везут в участок на допрос. Специалистам предстоит установить мотив преступника.

Инцидент произошел на улице Чавчавадзе в городе Кварели. Вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и потребовал в обмен на освобождение находящихся там людей денег.

В момент происшествия в помещении находилось более 10 человек. Сотрудница учреждения, которой удалось выйти из офиса, рассказала, что мужчина был вооружен гранатой.

Силовики предприняли все необходимые меры, чтобы освободить заложников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Бандиты ранее обезвредили охрану предприятия в Мытищах и похитили миллионы рублей. Полицейские не смогли задержать подозреваемых в совершении преступления по горячим следам. Злоумышленники «обогатились» на 2 млн рублей.

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