Emirates возобновит регулярное авиасообщение между Петербургом и Дубаем с 8 октября

Дубай, 9 сентября. Авиакомпания Emirates возобновит регулярные рейсы между Дубаем и Петербургом с 8 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты между городами будут летать четыре раза в неделю, а с 21 октября рейсы станут ежедневными. Пассажиры смогут совершать перелеты на пассажирских лайнерах Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.

Компания Emirates заявила о прекращении всех пассажирских авиаперевозок с 25 марта 2020 года, исключение составляли только вывозные и грузовые рейсы. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.