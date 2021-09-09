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Emirates возобновит регулярное авиасообщение между Петербургом и Дубаем с 8 октября

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:17
Общество
Emirates возобновит регулярное авиасообщение между Петербургом и Дубаем с 8 октября
pixabay.com

Дубай, 9 сентября. Авиакомпания Emirates возобновит регулярные рейсы между Дубаем и Петербургом с 8 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты между городами будут летать четыре раза в неделю, а с 21 октября рейсы станут ежедневными. Пассажиры смогут совершать перелеты на пассажирских лайнерах Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.

Компания Emirates заявила о прекращении всех пассажирских авиаперевозок с 25 марта 2020 года, исключение составляли только вывозные и грузовые рейсы. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

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петербург дубаи emirates
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