Москва, 9 сентября. Войска США никогда не будут воевать до последней капли крови, в отличие от российских солдат, сказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Вашингтон не так давно принял решение о полном выводе американского военного контингента с афганской территории. Это событие было затронуто Кедми в эфире телепередачи Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1». Комментируя хаос, который возник в Афганистане после ухода армии США, эксперт вспомнил о мужестве и крепости духа солдат ВС РФ, а также советских воинов времен Великой Отечественной войны. Он сравнил стойкость российских и американских войск, однако результаты сравнения едва ли можно назвать утешительными для Соединенных Штатов.

Вооруженные силы США никогда не блистали успехами в области обороны, отметил Кедми. Он напомнил, как во время военной кампании на Филиппинах американские войска решили ретироваться, несмотря на то, что японцы были в меньшинстве. Примечательно, что отступавшую армию США вел Дуглас Макартур, прошедший Гражданскую и испано-американскую войны.

«Не было ни в одной армии мира Брестской крепости, не было Сталинграда. Ни у кого. Слова «Умираю, но не сдаюсь» кровью написаны только на русском языке. Ни на одном, никогда и никто этого не писал. Это то, что дает силу России», — через силу, сдерживая слезы, сказал Кедми, заставив зал замолчать.

Американские войска не привыкли вести боевые действия до последней капли крови, в отличие от российских и советских солдат, которые в этом плане являются полной противоположностью бойцов ВС США, считает Кедми. Примечательно, что во время произнесения этой душещипательной речи экспертом, в зале стояла гробовая тишина, и даже прозападные аналитики, любящие перебивать Кедми, не произнесли ни единого слова.

Ранее Кедми заявил, что вмешательство Соединенных Штатов грозит Киеву серьезными проблемами. По его словам, подобная ситуация может обернуться для Украины повторением судьбы Афганистана, откуда американцы убежали, «поджав хвосты».

Кроме того, антисемитские высказывания украинского лидера Владимира Зеленского возмутили Кедми, сообщает «Царьград». Он буквально обрушился с критикой на президента Украины, подчеркнув, что после этого Зеленский должен превратиться в изгоя в любом обществе. Эксперт напомнил, что украинское руководство почитает личностей, у которых руки «по локоть в еврейской крови».