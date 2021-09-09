Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.

Лидеры РФ и Белоруссии встретились 9 сентября в Москве. Планируется, что Путин и Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений между странами, а также поговорят о ситуации в Афганистане. После переговоров пройдет пресс-конференция.

Российский лидер уточнил, что попросил Лукашенко приехать, чтобы подвести результаты работы по формированию Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не будут подписывать документы по итогам встречи. Как уточняли в Кремле, стороны собираются обсудить интеграционные процессы России и Белоруссии.