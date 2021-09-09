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Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:21
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.

Лидеры РФ и Белоруссии встретились 9 сентября в Москве. Планируется, что Путин и Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений между странами, а также поговорят о ситуации в Афганистане. После переговоров пройдет пресс-конференция.

Российский лидер уточнил, что попросил Лукашенко приехать, чтобы подвести результаты работы по формированию Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не будут подписывать документы по итогам встречи. Как уточняли в Кремле, стороны собираются обсудить интеграционные процессы России и Белоруссии.

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