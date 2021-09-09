Звезда «Форсажа» Вин Дизель отрастил живот и стал неузнаваем

Рим, 9 сентября. Известный голливудский актер Вин Дизель отправился на отдых в Италию, где его поймали папарацци. На опубликованных снимках артиста просто не узнать.

Исполнитель роли гонщика Доминика Торетто в популярной франшизе «Форсаж» сейчас выглядит как среднестатистический мужчина. У Вина Дизеля появился лишний вес, а от его пресса и бицепсов не осталось и следа. Снимками актера из итальянского Портофино поделилось издание FoxNews.

На одном из последних роликов в Instagram также видно, что Дизель порядком поправился. Актер снимал себя снизу вверх, пряча от пользователей свой большой живот.

Видео всего за сутки посмотрели более 1,8 млн раз, под ним появились тысячи комментариев. Некоторых пользователей шокировал внешний вид Дизеля.

«Разочаровал меня Доминик»; «Выглядит как большая бомба»; «Смешной парень», — отреагировали фолловеры.

Ранее Вин Дизель рассказал о своих новых проектах. Он является продюсером спин-оффа «Форсажа», где главной героиней сделали киберпреступницу Сайфер (Шарлиз Терон). Кроме того, инсайдеры говорят о перезагрузке боевика «Хоббс и Шоу».