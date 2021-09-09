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Саудовская Аравия поддержала обнародование данных о теракте 11 сентября
Весь мир
Саудовская Аравия поддержала обнародование данных о теракте 11 сентября
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 9 сентября. В преддверии 20-й годовщины терактов, произошедших в США 11 сентября 2001 года, Саудовская Аравия сообщила, что любые утверждения о причастности Эр-Рияда к тем трагическим событиям «являются категорически ложными».

Соответствующее заявление было опубликовано дипломатическим представительством ближневосточного государства в Соединенных Штатах.

«Как показали предыдущие расследования, не было обнаружено никаких доказательств того, что правительство или должностные лица Саудовской Аравии знали о террористической атаке или были каким-либо образом вовлечены в ее планирование или осуществление», — говорится в сообщении посольства.

При этом в дипмиссии отметили, что королевство приветствует публикацию данных американских спецслужб, посвященных роковому инциденту.

Ранее семьи жертв терактов обратились к правительству с призывом развеять их сомнения относительно того, что власти могли солгать или уничтожить доказательства, связывающие Саудовскую Аравию с радикальными исламистами, угнавшими самолеты 11 сентября 2001 года.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил министерству юстиции рассмотреть документы ФБР о расследовании терактов ради их дальнейшего рассекречивания и обнародования.

Раскрытие конфиденциальных данных о трагедии начала 2000-х годов было одним из предвыборных обещаний действующего главы США. Кроме того, в соответствии с его приказом, вывод американских войск из Афганистана был реализован как раз к 20-й годовщине терактов.

Он рассчитывал, что это станет символичным шагом для его страны, поскольку именно вторжение в южноазиатское государство стало ответом на нападение боевиков. Тем не менее после ухода американских военных сил радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) полностью захватило афганскую территорию, что нанесло ощутимый ущерб репутации Байдена. При этом талибы также назначили инаугурацию своего нового правительства на 11 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша саудовская аравия
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