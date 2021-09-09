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Захарова заявила о готовности России выдать визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:06
Политика
Захарова заявила о готовности России выдать визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 9 сентября. Россия готова выдать визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд, если Лондон сделает соответствующий шаг в адрес российского журналиста, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Рейнсфорд выказывает неуважение к сотрудникам российских средств массовой информации. Однако Москва не собирается развивать практику «око за око, зуб за зуб» и готова предоставить корреспонденту BBC визу, если Лондон пойдет на аналогичный шаг и разрешит российскому журналисту въезд на территорию Британии.

МИД России ранее объяснил причину непродления визы для журналистки Рейнсфорд. Захарова отметила, что в BBC осведомлены о причинах отказа со стороны Москвы.

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захарова британия bbc рейнсфорд
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