Захарова заявила о готовности России выдать визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд

Москва, 9 сентября. Россия готова выдать визу корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд, если Лондон сделает соответствующий шаг в адрес российского журналиста, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Рейнсфорд выказывает неуважение к сотрудникам российских средств массовой информации. Однако Москва не собирается развивать практику «око за око, зуб за зуб» и готова предоставить корреспонденту BBC визу, если Лондон пойдет на аналогичный шаг и разрешит российскому журналисту въезд на территорию Британии.

МИД России ранее объяснил причину непродления визы для журналистки Рейнсфорд. Захарова отметила, что в BBC осведомлены о причинах отказа со стороны Москвы.