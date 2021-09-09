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Банк России выпустит памятную серебряную монету в честь юбилея Достоевского

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:01
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету в честь юбилея Достоевского
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 9 сентября. Центробанк РФ 10 сентября 2021 года выпустит в обращение памятную серебряную монету. На платежном средстве изобразят писателя и мыслителя Федора Достоевского.

Тираж монет номиналом 2 рубля составит три тысячи штук. Об этом сообщается в пресс-релизе финансового регулятора.

На платежном средстве выбит рельефный портрет Федора Достоевского, а также изображения свечей и книг на фоне видов Санкт-Петербурга, выполненного в технике лазерного матирования. Внизу расположены годы жизни русского писателя и его подпись.

Выпускаемые деньги являются законным средством наличного платежа на территории России. Они обязательны к приему без каких-либо ограничений, обратили внимание в Банке России.

Использование копеек на сегодняшний день утратило свою актуальность, потому следует округлить цены и отменить мелкие монеты. Такую точку зрения ранее высказал доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

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