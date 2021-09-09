Политолог Перенджиев назвал Калининград «щитом» России, который раздражает НАТО

Москва, 9 сентября. Россия превратила Калининградскую область в «щит» от НАТО, что сильно раздражает Запад, заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

Калининград является «ножом у горла Европы», из-за чего в НАТО сильно опасаются растущего военного потенциала ВС РФ в регионе, заявили авторы китайского портала Sina, передает «Царьград». По их словам, эта область имеет огромное стратегическое значение для России, в том числе и из-за выхода в Балтийское море. С подобным мнением согласился доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, который прокомментировал зарубежную публикацию для издания «Экономика сегодня».

Оборона РФ во многом опирается на Калининградскую область, отметил собеседник. Он подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса может считать ее «ножом», но на деле она представляет собой «щит», который оберегает Россию от западной агрессии. Имеющееся в регионе вооружение полностью лишило НАТО пространства для маневров вблизи российских рубежей на этом направлении, уверен Перенджиев. По словам политолога, в случае нападения со стороны блока, Запад, в первую очередь, поставит под удар соседнюю с Калининградом Прибалтику.

Москва сделала из Калининграда передовой форпост, способный сдержать агрессию НАТО, однако западные деятели все еще имеют некоторые иллюзии на счет региона, считает собеседник. По словам Перенджиева, стратегическая важность области для РФ является причиной постоянного раздражения со стороны Запада, так как при помощи такого калининградского «щита» Россия может отразить любую угрозу НАТО.

«Страны Североатлантического альянса в последние годы с раздражением высказываются о Калининградской области, поскольку она действительно играет важную роль в системе обороны Российской Федерации и позволяет отражать любую агрессию», — констатировал политолог.

Ранее военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что Североатлантический альянс не рискнет развязать войну с Россией ради захвата Калининградской области, даже если этого захотят в США. Он подчеркнул, что Москва обладает огромным ядерным арсеналом, способным умерить пыл любого соперника.