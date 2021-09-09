Академик Покровский не исключает появление четвертой волны коронавируса

Жителям российской столицы нужно быть готовыми к началу новой волны коронавируса, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. С мнением министра согласился советский и российский медик, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, академик РАН Вадим Покровский. В разговоре с ФАН он объяснил, почему не исключает четвертой волны коронавируса.

По мнению эксперта, в последнее время граждане и власти несколько потеряли бдительность в отношении новой инфекции.

«Московская администрация разного уровня несколько ослабила контроль за соблюдением эпидемиологических мер. А их надо как раз усилить в начале сентября, потому что приехали люди на учебу, вышли на работу радостные из отпуска и стали заражать друг друга в транспорте и на работе», — говорит собеседник ФАН.

Настораживает академика и тот факт, что вирус коварен — один заразившийся человек может передать болезнь другому, что, скорее всего, приведет к катастрофической статистике.

Федеральное агентство новостей /

«Вчера я ехал в метро — на весь вагон всего два человека в масках. Это потеря бдительности. За счет этого нарастает угроза распространения не только коронавируса, но и того же гриппа и других ОРЗ», — заметил доктор медицинских наук.

Тем временем в стране активно идет прививочная кампания. На данный момент от этой опасной инфекции в Москве привились уже порядка 4,8 млн человек. Вакцинация от коронавируса — доступная процедура для россиян.