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Подполковник Язиков: новый российский танк на базе «Спрута» выглядит перспективным
Армия
Подполковник Язиков: новый российский танк на базе «Спрута» выглядит перспективным
rostec.ru  /  Rostec

Москва, 9 сентября. Российский новейший колесный танк «Спрут-СДМ1» может неплохо себя зарекомендовать, особенно на мировом рынке вооружений, считает подполковник запаса Владимир Язиков.

Специалисты российского холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», работают над проектом колесного танка на основе боевого отделения авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Перспективный образец будет оснащен мощным 125-миллиметровым орудием и, возможно, получит способность преодолевать водные преграды вплавь. По мнению подполковника запаса Владимира Язикова, который прокомментировал новинку для издания «ПолитЭксперт», подобная техника может быть весьма востребована у военных.

Колесные танки имеются на вооружении армий Франции, Италии и Японии, отметил эксперт. По его словам, такие машины выпускались и в СССР, но особого применения в войсках они не нашли. Язиков объяснил, что боевые машины на колесном шасси малоэффективны на бездорожье, однако в городских условиях они могут быть очень полезны. Ввиду этого, подобными танками в большей степени могут заинтересоваться не в ВС РФ, а в российских спецслужбах, ведущих борьбу с террористическими группировками, уверен подполковник. Кроме того, выглядящая перспективно разработка может приглянуться иностранным заказчикам, предположил он.

«Мы же делаем очень много оружия на экспорт. Он (танк. — Прим. ред.) может себя в общем-то хорошо проявить, зарекомендовать», — рассказал собеседник, кто полюбит новейший российский танк.

Член Экспертного совета «Офицеров России», генерал-майор Николай Тутрин в разговоре с журналистами издания также положительно отозвался о разрабатываемом в РФ колесном танке. По его словам, такой технике значительно проще передвигаться по автомобильным дорогам, ввиду чего создатели этого проекта находятся на правильном пути. Он подчеркнул, что подобная машина выглядит перспективной, однако реально об этом можно будет судить лишь после ее создания и тестирования.

Ранее заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев отметил, что колесный танк на базе «Спрута-СДМ1», в большей степени, будет предназначен для экспорта за рубеж, так как в условиях российской местности наилучшим решением является гусеничное шасси, передает «Царьград».

Кроме того, военный аналитик Александр Артамонов оценил боевую мощь российского танка Т-14 «Армата». По его словам, американский конкурент — танк Abrams, представляет собой легкую цель для образца из России. Эксперт уверен, что отечественная разработка в технологическом плане опередила западные машины на три десятилетия.

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Все новости / Армия / Подполковник Язиков: новый российский танк на базе «Спрута» выглядит перспективным
россия танк спрут-сдм1
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