Борьба за Африку: Турция хочет создать империю на обломках колоний Франции

Во время недавнего визита в страны Африки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз засвидетельствовал свою заинтересованность в продвижении своих интересов на континенте.

«То, чего давно жаждут наши африканские братья, — это настоящие друзья, которые уважают их историю, культуру, традиции, языки», — заявил турецкий лидер, добавив, что и сам хочет стать настоящим другом для региона.

Политика Эрдогана концентрируется на глобальном распространении политического влияния Анкары. Прежде всего данной тактике свойственен акцент на мусульманских странах, с которыми Турция имеет культурно-религиозное родство, причем концентрируется президент преимущественно на малоразвитых регионах. В этом случае поддержка местных общин и проведение гуманитарных акций становится особенно эффективной и является залогом солидарности со стороны простых граждан.

После прихода к власти в 2014 году турецкий президент расширил деятельность государства на африканском континенте. Эрдоган лично посетил не менее 28 стран региона, что стало мировым рекордом для неафриканского лидера. Впрочем, своей активностью он зашел на территорию, исторически находящуюся в зоне влияния Франции. Анкара и Париж ввязались в масштабное геополитическое сопротивление.

????Here are #Turkey's remarkable relations with #Africa!



????President Erdogan visited 28 African countries during his administration.



????Turkish investors' investments reached $6.5 billion. pic.twitter.com/aYiO6AJxUB — Facts of Turkey (@FactsofTR) September 8, 2021

Столкновение интересов

После военного переворота в Мали, произошедшего в августе 2020 года, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу стал первым высокопоставленным чиновником из-за рубежа, встретившимся с лидерами путча.

С одной стороны, этот шаг можно было воспринять как поддержку Анкарой насильственной смены власти в африканском государстве, но с другой — именно как прямое вторжение в зону интересов Франции.

До этого момента местом геополитического противостояния между Парижем и Анкарой было в основном Средиземноморье, однако теперь их соперничество обострилось к югу от Сахары.

Федеральное агентство новостей /

В январе во время очередного выступления французский министр обороны Флоренс Парли открыто заявила, что из-за действий Турции регион Сахель (там располагаются Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) становится местом противостояния двух держав. Она неодобрительно отозвалась о стремлении Анкары заполнять любой возникающий вакуум и дискредитировать Париж.

Несмотря на многолетние военные операции Вооруженных сил Франции «Сервал» и «Бархан», направленные на борьбу с радикальными исламистами в Сахеле, террористические силы до сих пор так и не побеждены. Чтобы далее не затягивать страну в многолетний конфликт, президент Пятой республики Эммануэль Макрон в июне заявил о «глубокой трансформации» французского присутствия в регионе, подразумевающей сокращение войск примерно на 40% (сейчас там находятся 5100 военнослужащих). При этом французская армия теперь будет сконцентрирована на ускоренном обучении местных ВС и будет ждать поддержки со стороны других заинтересованных стран.

Федеральное агентство новостей /

«Такое изменение в стратегии оставляет пространство для участия других игроков, таких как Турция. Это рискованно, мы должны предотвратить вмешательство нового внешнего соперничества в конфликты в Сахеле», — считает старший аналитик-консультант International Crisis Group (ICG) Ханна Армстронг.

'Iraq is close to Turkey and France is looking for cards to pressure Turkey and strengthen its position in its ongoing conflict in the eastern Mediterranean and North Africa'

- Elie Abouaoun, analysthttps://t.co/yOVOtNbsrm — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 5, 2021

Путь к укреплению позиций

На данный момент влияние Анкары в Африке в основном сосредоточено в гуманитарной сфере: медицине, образовании, удовлетворении базовых потребностей жителей региона в продовольствии и воде.

В период с 2014 по 2019 год для помощи странам Сахеля Турция выделила порядка 61 млн долларов. Евросоюз за тот же период предоставил африканцам значительно больше — 8 млрд долларов.

Тем не менее Анкара концентрируется и на инвестициях, спонсируя строительство дорог, аэропортов, медицинских учреждений, а также наращивает объемы международной торговли. Оборот товаров с одной только Мали за период с 2003 по 2019 год Турция нарастила с 5 до 57 млн долларов.

Turkey has recently taken interest to investing in Africa. Are these moves based on economic interests and competition with other regional powers, or national security priorities and domestic political agendas? Read more: https://t.co/jxN6rUiTjd — CIP Africa Program (@CIPolicyAfrica) September 8, 2021

Также около двух лет назад страны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, образования, углеводородов, энергетики, информации и инфраструктуры на сумму свыше 500 млн долларов.

Если оценивать общую ситуацию по региону, то сейчас торговый оборот между Турцией и странами Африки вырос уже до 26 млрд долларов в год. И это при условии, что в 2003 году он составлял всего лишь 5,5 млрд.

Не безвозмездно

Впрочем, нельзя не отметить и особенности политики Анкары, при которой помощь не является благотворительностью, а представляет собой залог заключения стратегически важных для страны сделок.

Так, в 2011 году во время обострения гуманитарной ситуации в Сомали турки действительно помогали государству в борьбе с голодом. Однако уже через шесть лет на территории столичного города Могадишо, располагающегося на берегу Индийского океана, появилась крупнейшая зарубежная база турецких ВС

Также Турецкая Республика отличилась и своей вовлеченностью в дела Ливии, где Эрдоган в свое время оказал поддержку Правительству национального согласия (ПНС) и пошел на военную помощь одной из сторон внутреннего конфликта, выслав к берегам государства свой флот, поставляя военные беспилотники и направив туда силы ЧВК SADAT.

Федеральное агентство новостей / В то же время Эрдоган добивается продвижения своих интересов в Судане, добиваясь возобновления действия давнего договора о реконструкции острова Суакин, где заодно хочет создать свою военную базу. Подобная экспансия в регионе прослеживается на протяжении последних нескольких лет.

Федеральное агентство новостей /

Религиозная солидарность

Кроме того, Эрдоган предпринял ряд шагов по установлению тесных связей с местными влиятельными религиозными деятелями.

«Соперники Турции часто предполагают, что ее присутствие в африканских мусульманских странах отражает идеологические цели, которые становятся основой для улучшения перспектив для «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других исламистов», — отмечают аналитики International Crisis Group.

Такого же мнения придерживаются и в Париже, где пристально наблюдают за действиями турок в регионе. В апрельском отчете о реализации операции «Бархан» французские чиновники отметили, что Реджеп Тайип Эрдоган все более отчетливо заявляет себя в качестве «нового лидера стран суннитского мусульманского вероисповедания». На этом фоне в Сахеле активизировали работу и другие арабские государства, в частности из Персидского залива.

Новая империя

Турция официально позиционировала себя как страну, развивающую идеи Кемаля Атартюка, направившего развитие державы в сторону светского национального государства, интегрированного в западный мир. Так, Анкара добилась вступления страны в НАТО и ОБСЕ, а также уже на протяжении многих лет является претендентом на членство в Евросоюзе, стараясь соответствовать западноевропейским требованиям.

И продвижение интересов государства в Африке сейчас основано преимущественно на диалоге и партнерстве — «мягкой силе» Анкары, реализуемой за счет развития социокультурных и экономических связей. Основными направлениями Турции на континенте стали Сенегал, Сомали, Судан, Мавритания и Мали.

Turkish TV series attracts Somali cinema audiences as #Ankara's soft power spreads across the Horn of Africa country https://t.co/sp3b1JJZw2 #Somalia #Turkey pic.twitter.com/FJMeBlsP8S — Morad News (@MoradNews) February 20, 2018

В государствах Африки сейчас работают: TİKA (агентство по сотрудничеству и координации), Diyanet (управление по делам религии, занимается постройкой мечетей и распространением духовной литературы), фонды Turkish Maarif Foundation и Institut Yunus Emre.

Турция показательно занимает неагрессивную позицию, выставляя себя как помощника и надежного партнера из схожей культурной среды, что уже позволило добиться большого сближения с регионом, который стремительно развивается.

We officially inaugurated Turkish Maarif Foundation’s school in Banjul. I believe children who will study at this school, the favorite of Gambian families, will be the future and hope of Africa. @TMaarifVakfi pic.twitter.com/WXCSyWkvqz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 27, 2020

Тем не менее, действуя в противовес интересам Франции, на деле турки, выступающие в роли преемников Османской империи, лишь предлагают заменить европейский колониализм на мусульманский, на главенство в котором претендует непосредственно Реджеп Тайип Эрдоган.