Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 18:46
18:40
Общество
«Заставляет переосмыслить»: актер Дахненко посоветовал посмотреть фильм «Солнцепек»
18:37
Технологии
Российские космонавты Новицкий и Дубров приступили к шестичасовому выходу в космос
18:37
Происшествия
Подозреваемый в организации заказных убийств через даркнет арестован на два месяца
18:35
Политика
Лукашенко назвал русских и белорусов народом «от одного корня»
18:35
Спорт
Роспотребнадзор не стал увеличивать зрительскую квоту на ближайшие матчи «Спартака»
18:35
Общество
Врач-гинеколог Адамян посоветовала женщинам рожать до 30 лет
18:26
Политика
Путин рассказал о предстоящих договоренностях России и Белоруссии
18:23
Происшествия
Замглавы МЧС Дагестана Олег Халилов скончался на 62-м году жизни
18:23
Политика
Политолог Дзермант: экономика Белоруссии нуждается в интеграции с Россией
18:22
Спорт
Президент пляжного ФК «Кристалл» Борисов назвал оптимальный вариант с покупкой легионеров
Все новости

Белорусский философ Дзермант: учения «Запад-2021» станут ответом на активность НАТО

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:51
Армия
Белорусский философ Дзермант: учения «Запад-2021» станут ответом на активность НАТО
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Санкт-Петербург, 9 сентября. Российско-белорусские учения «Запад-2021» являются не «агрессией», а ответом на угрозу со стороны Североатлантического альянса, заявил публицист из Белоруссии Алексей Дзермант.

Совместные масштабные военные маневры войск России и Республики Беларусь «Запад-2021» стартуют в эту пятницу, 10 сентября. Крупное мероприятие, которое сильно беспокоит руководство НАТО, стало темой обсуждения в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот». Принявший в ней участие белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант объяснил, почему Москва и Минск вынуждены проводить столь масштабные учения.

Руководство Североатлантического альянса утверждает, что маневры «Запад-2021» — вторые по масштабности за всю постсоветскую историю современной России, якобы являются «актом агрессии» со стороны РФ и Белоруссии. Однако, по словам публициста, ничего необычного в этих учениях нет, так как подобные мероприятия проводятся еще со времен СССР, а их внушительные масштабы стали ответом на беспрецедентную активность НАТО, которая регулярно организует собственные учения.

«Наши учения — это ответ, но ответ, который не мы провоцируем. Мы вынуждены реагировать на то, что делают к западу от наших границ», — объяснил Дзермант, зачем Москва и Минск проводят учения «Запад-2021» на самом деле.

Ранее польские журналисты заявили, что российско-белорусские учения сильно тревожат западную общественность. По их словам, эти маневры станут крупнейшей имитацией войны на европейской территории за последние четыре десятилетия. Аналитики подчеркнули, что невероятные масштабы маневров «Запад-2021» являются главной причиной страха со стороны государств из состава Североатлантического альянса.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Белорусский философ Дзермант: учения «Запад-2021» станут ответом на активность НАТО
россия белоруссия нато учения запад-2021 Дзермант
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru