Белорусский философ Дзермант: учения «Запад-2021» станут ответом на активность НАТО

Санкт-Петербург, 9 сентября. Российско-белорусские учения «Запад-2021» являются не «агрессией», а ответом на угрозу со стороны Североатлантического альянса, заявил публицист из Белоруссии Алексей Дзермант.

Совместные масштабные военные маневры войск России и Республики Беларусь «Запад-2021» стартуют в эту пятницу, 10 сентября. Крупное мероприятие, которое сильно беспокоит руководство НАТО, стало темой обсуждения в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот». Принявший в ней участие белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант объяснил, почему Москва и Минск вынуждены проводить столь масштабные учения.

Руководство Североатлантического альянса утверждает, что маневры «Запад-2021» — вторые по масштабности за всю постсоветскую историю современной России, якобы являются «актом агрессии» со стороны РФ и Белоруссии. Однако, по словам публициста, ничего необычного в этих учениях нет, так как подобные мероприятия проводятся еще со времен СССР, а их внушительные масштабы стали ответом на беспрецедентную активность НАТО, которая регулярно организует собственные учения.

«Наши учения — это ответ, но ответ, который не мы провоцируем. Мы вынуждены реагировать на то, что делают к западу от наших границ», — объяснил Дзермант, зачем Москва и Минск проводят учения «Запад-2021» на самом деле.

Ранее польские журналисты заявили, что российско-белорусские учения сильно тревожат западную общественность. По их словам, эти маневры станут крупнейшей имитацией войны на европейской территории за последние четыре десятилетия. Аналитики подчеркнули, что невероятные масштабы маневров «Запад-2021» являются главной причиной страха со стороны государств из состава Североатлантического альянса.