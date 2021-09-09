«Похоже на клоунаду больше»: Муцениеце нелестно высказалась об интервью на YouTube

Москва, 9 сентября. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце уверена, что жанр интервью на YouTube изжил себя. Звезда даже не хочет продолжать выпускать собственное шоу-интервью «Честный развод».

Артистка опубликовала пост в Instagram-аккаунте, где заявила, что подумывает приостановить выход своего YouTube-шоу «Честный развод». Программу Муцениеце начала выпускать после болезненного разрыва с Павлом Прилучным. В студию она приглашала звездных гостей, которые делились собственными историями о пережитом разводе.

Проект Муцениеце получил много положительных отзывов. В комментариях пользователи Сети писали, что такие разговоры помогли им самим пережить непростой период. Несмотря на это, актрисе шоу порядком надоело. По словам звезды, дело в жанре интервью, в котором снимается ее «Честный развод». Она отметила, что на YouTube засилье интервьюеров и подобных разговорных проектов.

«Пришла я к выводу, что формат интервью на YouTube изжил как-то себя! Даже я если честно, уже не смотрю ни Дудя, ни Ксению Анатольевну», — заявила Муцениеце.

Артистка не знает, вернется ли к выпуску «честного развода», ведь экспериментировать с жанром интервью ей совсем не хочется. По словам звезды, все блогеры, которые пытаются делать новый разговорный формат, занимаются «клоунадой». Теперь Муцениеце думает, чем же ей заняться — снимать смешные ролики, челленджи или тревел-блоги.

Агата Муцениеце долго переживала из-за болезненного расставания с отцом своих детей Павлом Прилучным. Актриса призналась, что справиться с кризисом ей помогла книга по психологии, которая научила ее иначе смотреть на мир вокруг.