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Стоимость газа на европейских биржах поставила новый рекорд

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:49
Экономика
Стоимость газа на европейских биржах поставила новый рекорд
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 9 сентября. Природный газ обновил исторический максимум в ходе торгов.

Фьючерсный рынок Европы вновь демонстрирует активный рост цен на голубое топливо. Цена тысячи «кубов» энергоносителя впервые поднялась выше 700 долларов.

Сниженные резервы европейских газовых хранилищ в преддверии зимы значительно влияют на текущие котировки. Помимо этого, в регион сейчас поступает ограниченное количества газа как по трубам, так и в СПГ-формате.

Отбор газа из ПХГ должен начаться уже через месяц и пару недель, а уровень заполненности хранилищ до сих пор оставляет желать лучшего. На фоне происходящего топливо дорожает не первый день. Предыдущий рекорд, поставленный фьючерсом на октябрь в ходе торгов на нидерландском TTF, равнялся 670 долларам за 1 тыс. куб. м газа.

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