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Страны БРИКС в итоговой декларации саммита призвали воздержаться от насилия в Афганистане

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:54
Политика
Страны БРИКС в итоговой декларации саммита призвали воздержаться от насилия в Афганистане
Global Look Press  /  Xinhua

Москва, 9 сентября. Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР призвали воздержаться от насилия в Афганистане. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита лидеров стран БРИКС.

Участники встречи подчеркнули, что борьба с терроризмом и наркоторговлей сейчас является приоритетной задачей. Они также указали на необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности Москвы к тесному сотрудничеству со всеми странами-участницами БРИКС. По его словам, пять стран за последние годы достигли эффективного взаимодействия по международной и региональной повестке.

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афганистан брикс декларация
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