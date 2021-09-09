Страны БРИКС в итоговой декларации саммита призвали воздержаться от насилия в Афганистане

Москва, 9 сентября. Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР призвали воздержаться от насилия в Афганистане. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита лидеров стран БРИКС.

Участники встречи подчеркнули, что борьба с терроризмом и наркоторговлей сейчас является приоритетной задачей. Они также указали на необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности Москвы к тесному сотрудничеству со всеми странами-участницами БРИКС. По его словам, пять стран за последние годы достигли эффективного взаимодействия по международной и региональной повестке.