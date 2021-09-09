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Вопросы интеграции и безопасность: о чем будут говорить лидеры России и Белоруссии
Политика
Вопросы интеграции и безопасность: о чем будут говорить лидеры России и Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Накануне совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, чтобы встретится с Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы интеграции и безопасности. Чего ожидать от встречи глав государств? Какие вопросы они будут обсуждать в первую очередь? Являются ли учения «Запад-2021» ответом НАТО на Defender Europe 21 или это плановое мероприятие? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Нынешняя встреча президентов России и Белоруссии станет ключевой перед подписанием союзных программ, уверен белорусский публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант. В ходе этой встречи должен быть решен наболевший вопрос с ценами на газ, а также рассмотрен пакет программ, которые серьезно сблизят экономики двух стран.

«Подписание ожидается чуть позже, но я думаю, что в этом году оно точно произойдет. Там есть серьезный пакет программ по сближению экономик. Это особенно важно для Белоруссии, потому что санкционное давление будет чувствоваться и нужно купировать новые риски, потери. Сделать это можно только через дальнейшую интеграцию с Россией. Это для Белоруссии единственный мощный фактор, чтобы поддерживать экономику», — прокомментировал Дзермант.

Как объяснил политический обозреватель, большая часть дорожных карт по интеграции посвящена промышленной и технологической кооперации. Это делается для того, чтобы предприятия двух стран представляли собой некое единство и меньше конкурировали между собой, особенно на внешних рынках. Поэтому сближение промышленности и технологий — это ключевой момент интеграционных процессов. Он также считает, что обязательно нужно поднять налоговый вопрос, чтобы и российские, и белорусские производители были в равных условиях. Еще одним важным пунктом союзной программы является таможенное законодательство — необходимо, чтобы две страны представляли полностью единое пространство с едиными правилами.

Вопросы интеграции и безопасность: о чем будут говорить лидеры России и Белоруссии
Pr Scr youtube.com  / Константин Семин

Дзермант допустил признание Белоруссией Крыма в составе России. Он уверен, что, несмотря на политические нюансы, это все же произойдет.

«Сама логика к этому подталкивает. Постепенно, начиная с логистики, экономики и политики, мы придем к признанию Крыма. Хотя, возможно, это займет немало времени», — сказал он.

По мнению эксперта, в ходе встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко обязательно обсудят не только безопасность на западных границах, но и ситуацию, которая сложилась в Афганистане. Белорусский президент неоднократно говорил, что афганский вопрос важен для всех членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дзермант высказался и о совместных российско-белорусских учениях. Он считает, что маневры — своеобразный ответ на агрессивные действия НАТО.

«Мы знаем, что учения, аналогичные Западу, еще с советского времени проводятся, с конца 70-ых начала 80-ых годов. В этом смысле здесь ничего экстраординарного не происходит. Другое дело, что масштаб этих учений, участие основных ключевых подразделений, использование новейшего вооружения являются своеобразным ответом на активность НАТО, а она беспрецедентная», — пояснил обозреватель.

По его мнению, было бы глупо не замечать регулярные учения НАТО и подготовку военной инфраструктуры в Польше и Литве. Это не может не настораживать, поэтому «Запад-2021» — это ответ, но вынужденный ответ на то, что делает НАТО у границ наших государств.

Вопросы интеграции и безопасность: о чем будут говорить лидеры России и Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Корреспондент RT Константин Придыбайло считает, что после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не стоит ожидать громких заявлений. Основная цель создания Союзного государства — это интеграция в экономике, поэтому большая часть переговоров будет посвящена этому вопросу. Однако лидеры двух стран обязательно обсудят и вопросы безопасности, не зря их встреча проходит в преддверии совместных учений «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. Предстоящие российско-белорусские учения уже вызвали волну негодования со стороны Европы. По мнению Придыбайло, относиться к этому нужно спокойно — мы на своей территории.

«Россия и Белоруссия никогда не занимались агрессивно-наступательными действиями, в отличие от того, что устраивает контингент войск НАТО. Мы просто адекватно на это реагируем — тренируем собственных силовиков, собственную армию. Цели кого-то захватывать перед нами не стоит. Мы на своей территории можем делать что угодно», — сказал участник прямого эфира.

Придыбайло также подчеркнул, что эти учения были запланированы год назад и «западные партнеры» были об этом предупреждены.

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