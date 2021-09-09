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Команда Навального обманывает пользователей «Умного голосования»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:46
Политика
Команда Навального обманывает пользователей «Умного голосования»
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 9 сентября. Команда осужденного блогера Алексея Навального обманывает пользователей «Умного голосования», заявил юрист Илья Ремесло.

Сторонники Навального утверждают, что пользоваться приложением "Навальный", где находится «Умное голосование», можно, не опасаясь идентификации. Однако это неверное утверждение, подчеркнул юрист Илья Ремесло. Приложение скачивается через официальный магазин Apple или Android напрямую с аккаунта пользователя, а в соглашении указано, что доступ к данным владельца аккаунта имеют третьи лица.

«Роскомнадзор провел большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно, а вот воспользоваться не получится», — добавил эксперт.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил, что информационная безопасность для команды Навального никогда не была первостепенной. В связи с этим, установка приложения «Навальный» представляет угрозу для пользователей.

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навальный приложение умное голосование
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