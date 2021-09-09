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Новозеландская «космическая маршрутка» совершила пять полетов за три дня
Общество

Ежедневные космические полеты не за горами. По заверениям новозеландской компании-производителя, после завершения испытаний «космический автобус» сможет совершать несколько полетов на орбиту в сутки.

Этим летом прототип Mk-II Aurora успешно завершил пять полетов за три дня. Правда, поднимался он при этом всего на километр над землей. Дело в том, что цель испытаний — снять необходимые для продолжения разработки показатели, а для этого на данном этапе было достаточно обычного авиамотора. Как только создатели будут уверены в безопасности полетов, космоплан оборудуют ракетным двигателем на жидком топливе. В итоге на последних стадиях испытаний Mk-II Aurora будет легко и непринужденно подниматься на высоту 100 километров и путешествовать по суборбитальному пространству на сверхзвуковых скоростях. А уже следующая модель сможет совершать полеты за пределы атмосферы Земли несколько раз в день.

Создатели планируют занять нишу коммерческих космических полетов и сделать их такой же обычной частью нашей жизни, как поездки на общественном транспорте.

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наука космос новая зеландия
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