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Минобороны Белоруссии заявило о мирной направленности учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:36
Армия
Минобороны Белоруссии заявило о мирной направленности учений «Запад-2021»
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Минск, 9 сентября. Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» не несут в себе угрозы для безопасности стран Евросоюза, заявил глава Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич.

Ведомство посчитало нужным дать комментарий по поводу старта совместных учений в связи с заявлениями западных политиков, обеспокоенных «потенциальной угрозой» от совместных маневров белорусских и российских войск у восточного фланга НАТО. В Минске подчеркнули, что учения проводят с целью тренировки войск и повышения боеспособности армий, угрозы для ЕС они не представляют.

«Учения «Запад-2021» покажут западным странам бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией, РФ, всеми членами ОДКБ», — подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич на открытии маневров на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс требует от Москвы и Минска полной прозрачности в проведении совместных учений и предсказуемых действий в ходе маневров, якобы представляющих опасность для стран Прибалтики и Украины.

Ранее стало известно, что торжественная церемония открытия российско-белорусских учений «Запад-2021» состоялась на полигоне Правдинский Балтийского флота РФ в Калининградской области.

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россия белоруссия запад-2021
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