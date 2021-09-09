Приложение «Умное голосование» обманывает пользователей и ворует их данные

Приложение для «умного голосования» позволяет идентифицировать пользователя, несмотря на обратное заверение его создателей. Имена первых десяти тысяч человек, скачавших его, были обнародованы в Telegram. Получается, что приложение «Навальный», куда ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) перекинул «Умное голосование», собирает данные абсолютно всех пользователей.

Юрист Илья Ремесло объяснил, что пользователи приложения, якобы подсказывающего фамилию «правильного» кандидата на выборах, могут быть легко идентифицированы.

«Беглый директор ФБК Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение «Навальный», куда ФБК перекинул «Умное голосование», можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врет в очередной раз, как и делал это Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с легкостью опроверг», — отметил юрист.

Ремесло подчеркнул, что каждый человек, который воспользуется приложением, поделится своими личными данными.

«Приложение скачивается через официальный магазин Apple/Android с аккаунта пользователя, а в политике приложения прямо указано, что третьи лица имеют доступ к данным пользователей», — сказал юрист.

Prt Scr youtube.com / Общественная палата Российской Федерации

Юрист упомянул об утечке данных десяти тысяч человек. Илья Ремесло предупредил россиян, что если они скачают приложение, то их могут обвинить в сотрудничестве с экстремистской организацией. При этом юрист отметил и бесполезность этого приложения.

«Роскомнадзор провел большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно и дать все свои данные, а вот воспользоваться не получится», — подытожил юрист.

Ранее ФАН обратился в прокуратуру в связи с ребрендингом штаба Алексея Навального (является структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России). Редакция полагает, что ликвидированный по решению Мосгорсуда штаб в Перми возобновляет работу под новой вывеской — «Пермь 36,6». Название данного проекта — отсылка к местному музею-заповеднику истории политических репрессий «Пермь-36», который расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.