Книги Джоан Роулинг и Стивена Кинга стали самыми популярными у россиян

Москва, 9 сентября. Эксперты портала Avito выяснили, какая литература пользуется спросом у российских читателей. Для этого они проанализировали запросы пользователей в разделе «Книги».

На первом месте стоят романы британской писательницы Джон Роулинг. Ее произведения о волшебнике Гарри Поттере выбрали 54% пользователей. Далее идут книги короля ужасов Стивена Кинга (46%).

В тройку также попал цикл романов польского автора Анджея Сапковского о Ведьмаке. Россияне с удовольствием читали постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033», а также наставления Роберта Кийосаки о финансах «Богатый папа, бедный папа», пишет издание «Культуромания».

Первая книга «Гарри Поттер и Философский камень» вышла летом 1997 года и сразу стала бестселлером. Этот и последующие шесть романов из вселенной о волшебнике были переведены на 80 языков, включая русский.

Ранее исполнитель роли Гарри Поттера в популярной франшизе Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о съемках сериала, который, по данным инсайдеров, разрабатывает HBO Max. По словам британского актера, ему пока не предлагали участвовать в этом проекте.