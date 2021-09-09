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Масштабные учения Северного флота РФ с участием 8 тысяч военных стартовали в Арктике

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:32
Армия
Масштабные учения Северного флота РФ с участием 8 тысяч военных стартовали в Арктике
Пресс-служба Балтийского флота

Североморск, 9 сентября. Северный флот РФ приступил к проведению крупномасштабных учений в Арктическом регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Согласно заявлению, в маневрах участвуют восемь тысяч военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей. Военнослужащие должны будут отработать сценарии обороны Северного морского пути.

«К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов», — отметили в Северном флоте.

Практические занятия будут проводиться в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа.

Ранее сообщалось, что в данных учениях будет задействован новейший большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен».

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арктика учения северный флот рф
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