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Oxxxymiron зачитал рэп жене Чайковского в новом фильме Кирилла Серебренникова

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:14
Общество
Oxxxymiron зачитал рэп жене Чайковского в новом фильме Кирилла Серебренникова
flickr.com  /  X

Москва, 9 сентября. На просторах Сети появился фрагмент из нового фильма Кирилла Серебрянникова «Жена Чайковского». Одну из ролей в фильме сыграл рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron.

Эпизод из ленты с участием Oxxxymiron был опубликован на YouTube, однако уже через несколько часов ролик заблокировали за нарушение авторских прав. Однако это не помешало бурному обсуждению, которое тут же разгорелось в Сети.

Новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова посвящен личной жизни знаменитого композитора Петра Чайковского, в том числе его отношениям с супругой Антониной Милюковой. Одну из ролей в фильме исполнил Oxxxymiron. В ролик герой хип-хоп-артиста зачитывает жене композитора рэп. Судя по этому фрагменту, Серебрянников не захотел снимать банальную костюмированную драму.

Кого именно играет в картине Oxxxymiron, не совсем ясно. Одни источники утверждают, что исполнителя пригласили на роль пианиста Николая Рубинштейна, по другим сведениям рэпер играет доктора, диагностирующего у Чайковского психическое расстройство. Роль самого величайшего русского композитора досталась Одину Байрону, известному по сериалу «Интерны». Супругу главного героя исполнила звезда сериала «Чики» Алена Михайлова.

Недавно последняя работа Кирилла Серебренникова — «Петровы в гриппе» — попала на Международный Лондонский кинофестиваль, который пройдет в Великобритании с 6 по 17 октября.

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