Нашествие комаров и медуз стало причиной провала курортного сезона на Украине

Киев, 9 сентября. Медузы и комары сорвали курортный сезон в Запорожской области на Украине, сообщило местное информационное агентство.

Отдыхающих на Азовском море в 2021 году буквально атаковали медузы, которых было необычно много. Экологи объяснили это тем, что в море несколько подряд не поступает пресная вода, в частности из Дона, передает украинское агентство УНИАН.

Пользователи Сети считают, что причиной нашествия медуз и комаров на побережье Азовского моря стало изменение климата. Некоторые граждане уверены, что медузы «объявили войну» отдыхающим за их невежественное отношение к морю. Повышенная соленость воды является благоприятным условием для беспозвоночных обитателей, отметили в Российской академии наук.