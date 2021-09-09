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Нашествие комаров и медуз стало причиной провала курортного сезона на Украине

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:09
Общество
Нашествие комаров и медуз стало причиной провала курортного сезона на Украине
wikipedia.org  /  NOAA / Greg McFall

Киев, 9 сентября. Медузы и комары сорвали курортный сезон в Запорожской области на Украине, сообщило местное информационное агентство.

Отдыхающих на Азовском море в 2021 году буквально атаковали медузы, которых было необычно много. Экологи объяснили это тем, что в море несколько подряд не поступает пресная вода, в частности из Дона, передает украинское агентство УНИАН.

Пользователи Сети считают, что причиной нашествия медуз и комаров на побережье Азовского моря стало изменение климата. Некоторые граждане уверены, что медузы «объявили войну» отдыхающим за их невежественное отношение к морю. Повышенная соленость воды является благоприятным условием для беспозвоночных обитателей, отметили в Российской академии наук.

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украина курорт медузы
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