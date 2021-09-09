«Иногда могу выпить пиво»: Кокорин заговорил о предпочтениях в алкоголе

Флоренция, 9 сентября. Нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин на пресс-конференции заявил, что не любит водку, но может после матча расслабиться и выпить пиво.

Футболист рассказал, что после переезда в Италию столкнулся со стереотипами о русских и их любви к водке. По словам Кокорина, ему не нравятся крепкие алкогольные напитки. Спортсмен отдает предпочтение пиву, и может пропустить бокал-другой после матча.

«Я водку не люблю, но после матчей могу выпить пива. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но это неправда», — заявил нападающий «Фиорентины» в беседе с местными журналистами.

Кокорин признался, что сейчас старается внимательно подходить к своему здоровью. Для него, как профессионального спортсмена, большое значение играет сон и питание. По словам футболиста, в начале карьеры он пренебрегал рекомендациями врачей. Однако со временем Кокорин понял, что даже мог избежать некоторых травм, если бы уделял внимание физическому восстановлению.

«Физическое восстановление очень важно, раньше я не понимал его важности, потому что в молодости ты тренируешься, потом гуляешь с друзьями», — признался спорстмен.

C начала января Кокорин сыграл за «Фиорентину» всего 94 минуты и не сделал ни одной успешной передачи. Летом появились слухи, что футболист может вернуться в Российскую премьер-лигу. Игрок, по информации инсайдеров, не входит в планы главного тренера команды Винченцо Итальяно.