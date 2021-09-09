Российско-белорусское подразделение ВВС впервые заступило на боевое дежурство

Минск, 9 сентября. Минобороны Белоруссии сообщило о создании совместного с Россией подразделения ВВС, которое уже встало на боевое дежурство в составе учебно-боевого центра совместной подготовки.

О создании нового боевого формирования сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. По словам представителей ведомства, подразделение уже отправилось на боевое дежурство, в центре подготовки также заступили на службу зенитные ракетные подразделения двух стран.

Торжественный ритуал заступления на дежурстве состоялся на аэродроме 61-й истребительной авиационной базы в Брестской области. Одновременно с ней на западе это провели аналогичную церемонию для специалистов зенитно-ракетных войск

По данным белорусского Минобороны, целью создания учебно-боевого центра является «повышение профессионально-должностной подготовки, изучение новых образцов техники, которые в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение белорусской армии.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки было принято по итогам переговоров военных ведомств Белоруссии и России, которые пошли в Москве в марте. Планируется, что будут сформированы три совместных центра подготовки.