Учения «Запад-2021» стартовали на полигоне Балтийского флота в Калининградской области

Калининград, 9 сентября. Торжественная церемония открытия российско-белорусских учений «Запад-2021» состоялась на полигоне Правдинский Балтийского флота РФ в Калининградской области.

Как рассказали в Министерстве обороны России, данный полигон предназначен для проведения стрельб из различного вооружения, тактических и тактико-специальных занятий с воинскими подразделениями.

Перед стартом маневров к участникам обратился командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, который пожелал военнослужащим успехов и качественного выполнения поставленных задач. По словам адмирала, Балтийский флот полностью готов к проведению маневров «Запад-2021», которые станут для моряков «серьезным экзаменом». Носатов надеется, что «командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым».

Ранее церемония открытия российско-белорусских учений также состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Туда прибыли военные делегации из нескольких иностранных государств.