Бабье лето 2021: когда начинается и заканчивается, погода, приметы, гадания, заговоры

Бабье лето — общепринятое название короткого теплого периода в начале осени, когда наступает по-летнему комфортная, а иногда даже жаркая погода. Бабье лето бывает таким теплым, что в это время может даже начаться вторичное цветение некоторых растений, которые распускаются только весной.

Когда начинается и заканчивается бабье лето в 2021 году

На самом деле бабье лето — понятие достаточно условное и, как правило, связанное с погодой — на какое время в начале осени установился длительный обширный антициклон. В эпоху глобального потепления этот благодатный период даже в средней полосе может затянуться до середины октября.

Однако у этого понятия есть и более точная историческая привязка к датам. Например, на Руси бабье лето делилось на молодое и зрелое. Молодым бабьим летом считался период с Успения Богородицы 27 августа до Ивана Постного (Усекновение главы Иоанна Предтечи) 11 сентября. Зрелое бабье лето отсчитывали с 11 сентября до Рождества Богородицы (Вторая Пречистая, Осенины) 21 сентября.

Если осень выдалась теплая, считается, что бабье лето может затянуться до Воздвижения 27 сентября и даже до праздника Вера-Надежда-Любовь 30 сентября.

Федеральное агентство новостей /

Бабье лето 2021: погода и приметы

Считается, что на бабье лето всегда по-летнему тепло и сухо, но в этом году метеорологи советуют не слишком обольщаться надеждами. Так, в Москве, Петербурге и во многих городах Центральной России ближайшие дни и даже ночи ожидаются достаточно теплыми (температура будет несколько выше климатической нормы), но с дождями, хотя и не очень сильными.

Согласно приметам, такая погода сулит изобилие грибов, так что не стоит торопиться убирать корзинки. Теплая осень до начала заморозков — отличное время для завершения сбора брусники, а также для заготовки клюквы и морошки (это актуально для Ленинградской области и более северных регионов).

Можно ли купаться в бабье лето

Что касается купаний в бабье лето в средней полосе, то такой традиции на Руси не было. Наши славянские предки в это время уже опасались лезть в открытые водоемы (по классике — аж с Ильина дня 2 августа, в более мягком варианте — с Яблочного Спаса 19 августа), чтобы не побеспокоить укладывающуюся на дно водоемов всякую нечисть в виде русалок и водяных.

Но сейчас и климат теплее, и люди более выносливые, в том числе за счет хорошего питания. Так что, если погода, состояние здоровья и настрой позволяют, бабье лето — самое подходяще время для завершения купального сезона. Но есть одно важное предупреждение: не стоит лезть в прохладную воду, разогревшись алкоголем. Пользы от такого купания — ноль, а последствия могут быть самыми серьезными.

Федеральное агентство новостей /

Гадания и заговоры: как приманить удачу в бабье лето

Считается, что бабье лето — это время расцвета для женщин всех возрастов: жары нет, настроение, как правило, в начале осени хорошее, здоровье в отпуске удалось поправить. Самое время с надеждой смотреть в будущее и даже строить различные планы относительно устройства личной жизни.

На Руси окончание бабьего лета совпадало с праздником Рождества Богородицы. Этот день (21 сентября) считался бабьим праздником, всеобщими бабьими именинами, которые потом праздновались еще раз — в день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября.

Поэтому бабье лето, а особенно 21 сентября, — самое время для различных заговоров и гаданий — на суженого, на любовь, на удачу и достаток, на хорошую семейную жизнь, на рождение здоровых удачливых детей. Гадания на Руси в это время были в ходу традиционные, похожие на святочные, крещенские, рождественские. Кидали от порога обувь (куда носок показал — оттуда и счастье придет); пускали опавшие листья и венки из осенних трав по воде (куда уплыли — оттуда и сваты пожалуют, венок расплелся или утонул — замуж пока рано); бросали в воду колечко (в расплывающихся кругах старались увидеть образ суженого) и так далее.

Есть и специальные заговоры, хорошо действующие именно в бабье лето. Для этого знающие люди советуют пойти в лес, рощу или парк, обнять уже покрытое золотыми листьями дерево и от всей души попросить здоровья и счастья. А в виде «платы» рекомендуется оставить у корней дерева маленький кусочек хлеба.

На бабье лето 2021 года самым лучшим моментом для гаданий и заговоров считается время наступления осеннего равноденствия: для Северного полушария это среда, 22 сентября, 22:20 по московскому времени. Гадать можно всю ночь, после которой наступает календарная осень. Но бабье лето, как мы указывали выше, может затянуться до Воздвижения (27 сентября) и даже до праздника Вера-Надежда-Любовь 30 сентября.