Ростовский бизнесмен решил перевоспитать сына-мажора через участие в ТВ проекте

Ростов-на-Дону, 9 сентября. Ребенок из богатой ростовской семьи принял участие в реалити-шоу «Чадо из ада». По задумке проекта избалованный мажор Илья Матвеев переедет в томскую семью со скромным достатком и постарается там продержаться хотя бы несколько дней. ФАН связался с авторами проекта и выяснил подробности.

Как пояснила специалист стратегического маркетинга и внеэфирного промо ТВ канала «Ю» Анастасия Заболотная, участнику проекта 15 лет. Он сын известного ростовского бизнесмена и считает себя настоящим мажором.

«Илья не испытывает потребности в деньгах, он тратит, как пожелает, причем в неограниченных количествах. Два года назад ему купили собственную квартиру, и он бывает там временами. Родителям порой кажется, что они допустили оплошность при воспитании своего ребенка, в результате чего Илья не скрывает своего неуважения к близким, а обслуживающий семью персонал называет просто — челядь», — поясняет Анастасия.

С самим мажором нам связаться не удалось, однако ФАН выяснил, в какой именно семье придется пожить избалованному жизнью и деньгами ребенку. В томской семье три ребенка, старшей дочери 16 лет, семья ведет достаточно скромный образ жизни, а старшей дочери приходится ежедневно помогать родителям и проявлять заботу о малышах.

Pr Scr instagram.com / @uchannelrussia

Идея этого проекта в том, чтобы показать богатым детям жизнь в обычной российской семье, но не с экрана телевизора, а полностью погрузить его в ежедневный быт обычных людей на три дня. Насколько такой проект эффективен и удачен, покажет время.

Ранее ФАН сообщал, что блогер и телеведущая Анастасия Боня устроила истерику в самом начале нового реалити-шоу ТНТ «Звезды в Африке», оставшись без еды. По правилам проекта, участники проходят испытания, за которые получают награду — еду.