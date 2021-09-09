Япония отказалась от проведения клубного ЧМ по футболу из-за COVID-19

Токио, 9 сентября. Клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен из Японии, которая не сможет провести турнир из-за ситуации с коронавирусом.

Пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA) на официальном сайте сообщила, что страна отказалась от проведения клубного планетарного первенства 2021 года из-за ухудшения эпидемической обстановки. Представители организации подчеркнули, что уведомили об этом ФИФА.

Новое место проведения соревнований, которые должны пройти с 9 по 19 декабря, станет известно позже. Участие в клубном чемпионате мира по футболу примут шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей страны.

Ранее фанаты сборной Польши освистали игроков сборной Англии, преклонивших колено перед матчем квалификации ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве.