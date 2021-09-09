Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 17:17
17:16
Общество
Вирусолог Аграновский оценил опасность штаммов «Дельта плюс» и «Мю» для россиян
17:14
Общество
Oxxxymiron зачитал рэп жене Чайковского в новом фильме Кирилла Серебренникова
17:09
Общество
Нашествие комаров и медуз стало причиной провала курортного сезона на Украине
17:08
Спорт
«Иногда могу выпить пиво»: Кокорин заговорил о предпочтениях в алкоголе
17:07
Армия
Российско-белорусское подразделение ВВС впервые заступило на боевое дежурство
17:05
Весь мир
В Колумбии одобрили налоговую реформу стоимостью четыре миллиарда долларов
17:03
Общество
Комитет по энергетике Петербурга присоединился к работе над реестром обещаний Беглова
17:02
Происшествия
Airbus A-320 вернулся в Домодедово после попадания птицы в двигатель
17:02
Армия
Учения «Запад-2021» стартовали на полигоне Балтийского флота в Калининградской области
17:01
Происшествия
Суд продлил арест устроившему стрельбу на Красной площади акционисту Крисевичу
Все новости

Предстоящие концерты Басты и Моргенштерна на Украине возмутили националиста Стерненко

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:03
Политика
Предстоящие концерты Басты и Моргенштерна на Украине возмутили националиста Стерненко
pixabay.com

Киев, 9 сентября. Украинские националисты возмущены предстоящими концертами российских музыкантов Басты и Моргенштерна. Об этом написал радикал Сергей Стерненко в Facebook.

Гражданин отметил, что киевские власти самоустранились и никак не реагируют на ситуацию. Стерненко возмутило, что Алишеру Моргенштерна не волнует вопрос о статусе Крыма. Также он напомнил о концерте Василия Вакуленка, который состоится в Киеве.

Стерненко обратил внимание, что организатором предстоящих мероприятий является одна организация. По его словам, она не постеснялась везти российских «одиозных исполнителей».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил власти в превращении граждан в рабов Запада. По его словам, решение Украины отказаться от российского газа поставило народ границу выживания.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Предстоящие концерты Басты и Моргенштерна на Украине возмутили националиста Стерненко
украина баста моргенштерн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru