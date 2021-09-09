Предстоящие концерты Басты и Моргенштерна на Украине возмутили националиста Стерненко

Киев, 9 сентября. Украинские националисты возмущены предстоящими концертами российских музыкантов Басты и Моргенштерна. Об этом написал радикал Сергей Стерненко в Facebook.

Гражданин отметил, что киевские власти самоустранились и никак не реагируют на ситуацию. Стерненко возмутило, что Алишеру Моргенштерна не волнует вопрос о статусе Крыма. Также он напомнил о концерте Василия Вакуленка, который состоится в Киеве.

Стерненко обратил внимание, что организатором предстоящих мероприятий является одна организация. По его словам, она не постеснялась везти российских «одиозных исполнителей».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил власти в превращении граждан в рабов Запада. По его словам, решение Украины отказаться от российского газа поставило народ границу выживания.