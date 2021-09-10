«ФАН повсюду»: как транснациональные корпорации захватили Колумбию

В Колумбии задаются вопросом о необходимости участия транснациональных корпораций (ТНК) в добыче минеральных богатств страны. В ходе журналистского расследования в Колумбии выяснилось, что два американских инвестора за семь лет нелегально вывезли из страны золота на 50 миллионов долларов. И это только один эпизод разработки недр иностранцами.

Как ТНК влияют на политику Колумбии, кому принадлежит ее земля и причем здесь война с левыми партизанами из FARC обсуждаем с автором Telegram-канала «Пиночет печет печенье».

Слушайте «ФАН повсюду»: засилье транснациональных корпораций в Колумбии на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Какой частью колумбийских земель владеют транснациональные корпорации?

Насколько легально ТНК скупают землю в Колумбии?

Почему попытки властей национализировать природные ресурсы провалились?

Как на распределении земель сказалась гражданская война в Колумбии?

Влияние ТНК на политику в республике и коррумпированность колумбийских чиновников.

Транснациональные корпорации в странах третьего мира.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.