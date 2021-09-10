Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 16:04
16:04
Происшествия
Фельдшер в Омске получил срок за взятки от осужденных
16:03
Общество
Переехавший в Москву американец Майк объяснил, почему туалеты в США хуже российских
16:00
Общество
Эфир: Почему у супругов возникают проблемы в постели и как их решить
15:56
Общество
В Общественном совете Ленинградской области раскритиковали Варламова
15:55
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки
15:54
Происшествия
Пешеход погиб при столкновении с мотоциклом на Кутузовском проспекте в Москве
15:50
Происшествия
Две москвички скончались от отравления арбузом
15:48
Общество
Депутат Милонов: Ангела Меркель стала феминисткой ради своего будущего
15:48
Общество
Путин призвал добиться справедливого судейства в гимнастике
15:42
Происшествия
Судно загорелось на территории «Кронштадского морского завода»
Все новости

«ФАН повсюду»: как транснациональные корпорации захватили Колумбию
Весь мир
«ФАН повсюду»: как транснациональные корпорации захватили Колумбию
Global Look Press  /  Florian Kopp / Jhon Paz

В Колумбии задаются вопросом о необходимости участия транснациональных корпораций (ТНК) в добыче минеральных богатств страны. В ходе журналистского расследования в Колумбии выяснилось, что два американских инвестора за семь лет нелегально вывезли из страны золота на 50 миллионов долларов. И это только один эпизод разработки недр иностранцами.

Как ТНК влияют на политику Колумбии, кому принадлежит ее земля и причем здесь война с левыми партизанами из FARC обсуждаем с автором Telegram-канала «Пиночет печет печенье».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Какой частью колумбийских земель владеют транснациональные корпорации?

Насколько легально ТНК скупают землю в Колумбии?

Почему попытки властей национализировать природные ресурсы провалились?

Как на распределении земель сказалась гражданская война в Колумбии?

Влияние ТНК на политику в республике и коррумпированность колумбийских чиновников.

Транснациональные корпорации в странах третьего мира.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: как транснациональные корпорации захватили Колумбию
колумбия пиночет печет печенье тнк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru