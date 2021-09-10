«ФАН повсюду»: как транснациональные корпорации захватили Колумбию

В Колумбии задаются вопросом о необходимости участия транснациональных корпораций (ТНК) в добыче минеральных богатств страны. В ходе журналистского расследования в Колумбии выяснилось, что два американских инвестора за семь лет нелегально вывезли из страны золота на 50 миллионов долларов. И это только один эпизод разработки недр иностранцами.
Как ТНК влияют на политику Колумбии, кому принадлежит ее земля и причем здесь война с левыми партизанами из FARC обсуждаем с автором Telegram-канала «Пиночет печет печенье».
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В выпуске:
Какой частью колумбийских земель владеют транснациональные корпорации?
Насколько легально ТНК скупают землю в Колумбии?
Почему попытки властей национализировать природные ресурсы провалились?
Как на распределении земель сказалась гражданская война в Колумбии?
Влияние ТНК на политику в республике и коррумпированность колумбийских чиновников.
Транснациональные корпорации в странах третьего мира.
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