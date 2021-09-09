Полиция освободила всех заложников из здания «Банка Грузии»

Кварели, 9 сентября. ﻿Губернатор Кахетии сообщил, что все заложники освобождены из здания «Банка Грузии».

Вооруженный мужчина ворвался в отделение финансового учреждения, расположенного на улице Чавчавадзе и потребовал денег за освобождение находящихся там посетителей. По предварительным данным, в здании было 15 человек.

Сотрудница банка, которой удалось покинуть отделение, сообщила, что у мужчины в руках был предмет, похожий на гранату, которую он угрожал взорвать. Кроме того, у злоумышленника было огнестрельное оружие. Силовики оцепили территорию и просили сдаться преступника. В настоящее время все удерживаемые на свободе. О деталях не сообщается.

Тем временем два почтальона в Ярославле похитили более 1,5 млн рублей. Сотрудники госучреждения, используя доступ к лотерейным билетам, которые можно приобрести на почте, регистрировали их как купленные на сайте лотерей. Цель махинации заключалась в присвоении выигрышей.