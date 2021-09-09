Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 17:17
17:16
Общество
Вирусолог Аграновский оценил опасность штаммов «Дельта плюс» и «Мю» для россиян
17:14
Общество
Oxxxymiron зачитал рэп жене Чайковского в новом фильме Кирилла Серебренникова
17:09
Общество
Нашествие комаров и медуз стало причиной провала курортного сезона на Украине
17:08
Спорт
«Иногда могу выпить пиво»: Кокорин заговорил о предпочтениях в алкоголе
17:07
Армия
Российско-белорусское подразделение ВВС впервые заступило на боевое дежурство
17:05
Весь мир
В Колумбии одобрили налоговую реформу стоимостью четыре миллиарда долларов
17:03
Общество
Комитет по энергетике Петербурга присоединился к работе над реестром обещаний Беглова
17:02
Происшествия
Airbus A-320 вернулся в Домодедово после попадания птицы в двигатель
17:02
Армия
Учения «Запад-2021» стартовали на полигоне Балтийского флота в Калининградской области
17:01
Происшествия
Суд продлил арест устроившему стрельбу на Красной площади акционисту Крисевичу
Все новости

Полиция освободила всех заложников из здания «Банка Грузии»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 16:57
Происшествия
Полиция освободила всех заложников из здания «Банка Грузии»
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Кварели, 9 сентября. ﻿Губернатор Кахетии сообщил, что все заложники освобождены из здания «Банка Грузии».

Вооруженный мужчина ворвался в отделение финансового учреждения, расположенного на улице Чавчавадзе и потребовал денег за освобождение находящихся там посетителей. По предварительным данным, в здании было 15 человек.

Сотрудница банка, которой удалось покинуть отделение, сообщила, что у мужчины в руках был предмет, похожий на гранату, которую он угрожал взорвать. Кроме того, у злоумышленника было огнестрельное оружие. Силовики оцепили территорию и просили сдаться преступника. В настоящее время все удерживаемые на свободе. О деталях не сообщается.

Тем временем два почтальона в Ярославле похитили более 1,5 млн рублей. Сотрудники госучреждения, используя доступ к лотерейным билетам, которые можно приобрести на почте, регистрировали их как купленные на сайте лотерей. Цель махинации заключалась в присвоении выигрышей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция освободила всех заложников из здания «Банка Грузии»
грузия захват банк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru