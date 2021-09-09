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МИД России будет внимательно следить за формированием кабмина в Афганистане

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 16:51
Политика
МИД России будет внимательно следить за формированием кабмина в Афганистане
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 сентября. Интересы всех этнополитических сил региона должны быть учтены при формировании нового состава руководства в Афганистане. Только так можно достичь мира в республике.

Такую позицию обозначили в МИД РФ. Представители ведомства отметили, что кабмин в исламской республике еще не сформирован полностью. Российская сторона будет внимательно следить за этим процессом, подчеркнули в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не спешит с признанием власти движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Действия представителей радикального объединения не должны расходиться с их обещаниями. В настоящее время РФ наблюдает за первыми шагами новой власти в Афганистане, уточнил спикер.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан мид
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