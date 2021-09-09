В Колумбии одобрили налоговую реформу стоимостью четыре миллиарда долларов

Богота, 9 сентября. Конгресс Колумбии одобрил проект налоговой реформы, представленный правительством президента Ивана Дуке. За третий вариант закона «О социальных инвестициях» проголосовали 77 депутатов и двое воздержались, сообщила газета El Tiempo.

Incluyeron 4 nuevos artículos. Hay alerta por algunos que le recortarán recursos a la paz. https://t.co/l6KNSF6ok3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 9, 2021

Среди основных нововведений — увеличение социальных выплат, усиленный контроль за уклонение от уплаты налогов и меры по оживлению экономики в условиях пандемии. Планируется, что на различные пособия будет потрачено четыре миллиарда долларов.

В частности, 500 тыс. бразильцев в возрасте от 18 до 28 лет получат право на заключение трудового договора, куда правительство будет вносить 25% от минимальной заработной платы. Также 700 тысяч малообеспеченных молодых людей смогут бесплатно обучаться в высших учебных заведениях.

Кроме того, планируется добиться нормализации налогообложения за счет амнистии некоторых активов. Ожидается, что эта мера позволит собрать 300 миллиардов к 2021 году и 360 миллиардов к 2022 году. Рестораны, бары и другие предприятия массового питания освободят от уплаты НДС до 2022 года.

pixabay.com / Lucia Grzeskiewicz

Государство разработает меры поддержки систем массового транспорта, и это должно покрыть до 50% эксплуатационного дефицита.

Сенат внес предложение, согласно которому в течение одного года 100% налогов от выбросов углерода будут тратиться на защиту, сохранение и восстановление стратегических территорий и экосистем Бразилии.

Непрекращающийся протест

Из-за проекта налоговой реформы 28 апреля в Колумбии начались протесты. Первоначальный документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но митинги не утихли.

Федеральное агентство новостей /

Во время протестов происходили жесткие столкновения с правоохранителями в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате 44 человека погибли и 168 пропали без вести