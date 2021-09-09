Россия примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану

Москва, 9 сентября. Вопрос оказания гуманитарной помощи Афганистану будет поднят на министерской встрече под эгидой ООН в Женеве. Россию представит постпред Москвы при отделении ООН Геннадий Гатилов.

Об участии России в рабочей встрече сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Переговоры по оказанию помощи мирному населению центральноазиатской республики пройдут 13 сентября, добавила дипломат.

Неопределенность ситуации в Афганистане представляет серьезную угрозу не только на региональном, но и глобальном уровне, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума БРИКС. Во многом подобное положение дел объясняется навязыванием стране чуждых ей ценностей извне и выводом войск США и их союзников, уверен российский лидер.