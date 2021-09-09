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Россия примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:03
Политика
Россия примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану
Global Look Press  /  Yu Yang/ZUMAPRESS.com

Москва, 9 сентября. Вопрос оказания гуманитарной помощи Афганистану будет поднят на министерской встрече под эгидой ООН в Женеве. Россию представит постпред Москвы при отделении ООН Геннадий Гатилов.

Об участии России в рабочей встрече сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Переговоры по оказанию помощи мирному населению центральноазиатской республики пройдут 13 сентября, добавила дипломат.

Неопределенность ситуации в Афганистане представляет серьезную угрозу не только на региональном, но и глобальном уровне, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума БРИКС. Во многом подобное положение дел объясняется навязыванием стране чуждых ей ценностей извне и выводом войск США и их союзников, уверен российский лидер.

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