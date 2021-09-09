Первый коммерческий рейс вылетел из Кабула

Кабул, 9 сентября. Международные коммерческие рейсы возобновились в столичном аэропорту Афганистана, сообщили катарские СМИ.

Первый самолет вылетел из Кабула в катарскую столицу Доху. Администрация воздушной гавани планирует возобновить прием и отправку международных рейсов в течение трех дней. Большую часть аэропорта Кабула контролируют представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»1.

Внутренние рейсы восстановились в аэропорту Кабула уже 5 сентября. Власти Турции и Катара оказали финансовую помощь Афганистану в размере 30 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.